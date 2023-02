Trauergottesdienst für Opfer: Scholz will sich mit Taten wie in Brokstedt "niemals abfinden" Zwei junge Menschen sterben in einer Regionalbahn, weil ein Mann mit einem Messer auf sie losgeht. Bei einem Gottesdienst wird ihnen gedacht. Die Tat entfacht...

n-tv.de vor 6 Tagen - Welt





Migration: Unionsfraktionsspitze fordert Flüchtlingsgipfel mit Scholz Länder und Kommunen klagen über die Flüchtlingsunterbringung und fühlen sich überlastet. Die Forderung nach einer Debatte zur „Begrenzung der...

Berliner Morgenpost vor 6 Tagen - Top Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine