10.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Der nordmazedonische Nationalspieler Filip Kuzmanovski wechselt innerhalb der Handball-Bundesliga von der TSV Hannover-Burgdorf zur HSG Wetzlar. Das gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Am Vorabend hatten sie noch in der Bundesliga gegeneinander gespielt, Hannover gewann dabei in Hessen mit 31:24. Mit der sofortigen Vertragsauflösung habe man „dem Wunsch von Filip Kuzmanovski entsprochen", heißt es in der Pressemitteilung der „Recken".