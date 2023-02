13.02.2023 ( vor 16 Stunden )



Die Woche startet wolkig und teils neblig-trüb in Berlin und Brandenburg. Ab dem Nachmittag lockert es von Norden her bis Berlin auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Es bleibt größtenteils trocken, bei Höchsttemperaturen zwischen acht und zehn Grad. Mitunter kann es Sprühregen geben. 👓 Vollständige Meldung