Tagesspiegel Wahl RT @Tagesspiegel: CDU will Bürgermeister-Posten in Berlin-Spandau: „Diesen Anspruch erhebe ich nach diesem Wahlergebnis“. https://t.co/YtAc… vor 4 Stunden Tagesspiegel Bezirke RT @Tagesspiegel: CDU will Bürgermeister-Posten in Berlin-Spandau: „Diesen Anspruch erhebe ich nach diesem Wahlergebnis“. https://t.co/YtAc… vor 5 Stunden Tagesspiegel Spandau RT @Tagesspiegel: CDU will Bürgermeister-Posten in Berlin-Spandau: „Diesen Anspruch erhebe ich nach diesem Wahlergebnis“. https://t.co/YtAc… vor 5 Stunden Henrijs_DE🔅 RT @Tagesspiegel: CDU will Bürgermeister-Posten in Berlin-Spandau: „Diesen Anspruch erhebe ich nach diesem Wahlergebnis“. https://t.co/YtAc… vor 6 Stunden Tagesspiegel CDU will Bürgermeister-Posten in Berlin-Spandau: „Diesen Anspruch erhebe ich nach diesem Wahlergebnis“. https://t.co/YtAc1Ppc4M vor 6 Stunden