16.02.2023 ( vor 5 Tagen )



Am Faschingsdienstag 2023 gelten in Augsburg unterschiedliche Öffnungszeiten. Hier ein Überblick über Geschäfte, Stadtmarkt und Behörden. Am Faschingsdienstag 2023 gelten in Augsburg unterschiedliche Öffnungszeiten. Hier ein Überblick über Geschäfte, Stadtmarkt und Behörden. 👓 Vollständige Meldung