Die Zahl psychischer Erkrankungen ist bei Beschäftigten in den stationären Hamburger Pflegeeinrichtungen während der Corona- Pandemie stark gestiegen. Mit 282 Erkrankten je 10.000 Beschäftigten waren Pflegekräfte in den Hamburger Pflegeheimen im Sommer vergangenen Jahres fast vier Mal häufiger betroffen als Beschäftigte anderer Branchen, wie aus dem am Donnerstag vorgelegten Barmer-Pflegereport 2022 hervorgeht. Die Zahlen zeigten, dass Pflegekräfte durch die Pandemie hohen Belastungen ausgesetzt gewesen seien, sagte die Landesgeschäftsführerin der Barmer Hamburg, Susanne Klein. „Dabei sind sie weit über ihre Belastungsgrenzen gegangen.“