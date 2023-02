20.02.2023 ( vor 2 Stunden )

Ein 20-Jähriger soll von drei Unbekannten in Berlin-Johannisthal mit einem Messer bedroht und verletzt worden sein. Der junge Mann soll mit einem 22-jährigen Bekannten in der Nacht zu Montag in der Hagedornstraße unterwegs gewesen sein, als sie von drei Tatverdächtigen angesprochen wurden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach fühlte sich der 22-Jährige von der unbekannten Gruppe bedroht und flüchtete, um Hilfe zu holen.