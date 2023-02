Deep Politik „Gespräche zwischen SPD, Grünen und Linken: Erneute Koalition in Berlin nur ohne Andreas Geisel“ — via Der Tagesspi… https://t.co/41i3Ujn2sC vor 58 Minuten Patrick @teufelsmuehle Ich glaube, diese Gespräche zwischen Grünen und CDU sind echt nur 'n Alibi. Die CDU will mit der SPD… https://t.co/ldtYEAyTvh vor 6 Tagen