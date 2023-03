News Deutschland Lebenslange Haft möglich: Gericht spricht US-Anwalt Alex Murdaugh wegen Doppelmord an Frau und Sohn schuldig.. https://t.co/Y00aOXa7q8 vor 3 Sekunden Kira🪝 RT @Tagesspiegel: Lebenslange Haft möglich: Gericht spricht US-Anwalt Alex #murdaugh wegen Doppelmord an Frau und Sohn schuldig https://t.… vor 2 Tagen Tagesspiegel Lebenslange Haft möglich: Gericht spricht US-Anwalt Alex #murdaugh wegen Doppelmord an Frau und Sohn schuldig https://t.co/l2hu8BUKPU vor 2 Tagen