Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein will seine Corona-Testzentren in Kiel und Lübeck am Sonntag letztmals öffnen. Grund ist die stark gesunkene Nachfrage nach Corona-Tests, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Zudem seien keine erhöhten Infektionsaufkommen mehr feststellbar. 👓 Vollständige Meldung