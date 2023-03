10.03.2023 ( vor 19 Stunden )

Erste inhaltliche Einigungen in den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin sind von den Grünen als „Sammelsurium an teuren Versprechen “ kritisiert worden. Die beiden Parteien hätten vor allem „Politik mit der Gießkanne“ angekündigt: „Probleme sollen mit viel Geld zugedeckt statt mit Konzepten gelöst werden“, teilte der Grünen-Landesvorsitzende Philmon Ghirmai der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. „Das ist keine seriöse Politik.“ Den Berlinern werde „Sand in die Augen gestreut, anstatt die Aufgaben in der Stadt wirklich anzugehen“.