17.03.2023 ( vor 1 Woche )

Für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai sind in der Stadt Bremen 15 Parteien und Wählervereinigungen zugelassen. Das teilte die Wahlleitung nach der entscheidenden Ausschusssitzung vom Freitag mit. Für die 72 Sitze in der Bremischen Bürgerschaft, die aus Bremen besetzt werden, gebe es 145 Kandidaten und 113 Kandidatinnen - insgesamt 258 Bewerber.