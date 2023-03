Insgesamt sind 190 Millionen Kinder in zehn afrikanischen Ländern gefährdet.

Wasserkrise: Laut Unicef täglich 1000 tote Kinder durch verschmutztes Trinkwasser Vor der UN-Wasserkonferenz in New York warnt das Kinderhilfswerk vor den Folgen mangelnden Zugangs zu sauberem Wasser. In verschiedenen afrikanischen Ländern...

sueddeutsche.de vor 2 Tagen - Top