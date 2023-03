Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



Beginn des Ramadan in Indonesien 01:00 In der Istiqlal-Großmoschee in Jakarta, der größten Moschee Südostasiens, drängten sich Zehntausende von Gläubigen Schulter an Schulter. Während des Ramadan verzichten die Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr.