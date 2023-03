29.03.2023 ( vor 4 Stunden )



Zum 84. Geburtstag des Schauspielers Terence Hill ist eine lebensgroße Silikonfigur in das Bud Spencer Museum eingezogen. Präsentiert wurde die Figur am Mittwochmorgen zum Geburtstag des Schauspielers, wie das Museum mitteilte. Demnach hat die Berliner Künstlerin Lisa Büscher den Schauspieler in dreimonatiger Handarbeit modelliert und nachgebildet. 👓 Vollständige Meldung