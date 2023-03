29.03.2023 ( vor 3 Stunden )



Der Spreewald bereitet sich auf seine Gäste vor. Nach Angaben des Tourismusverbandes holen an den großen Häfen in Lübben und Lübbenau Fährleute ihre Kähne aus dem Winterschlaf und machen sie startklar für die ersten Frühlingsfahrten mit Touristen. Zu Ostern startet die Hauptsaison in der Kulturlandschaft im Südosten Brandenburgs. Der Ort Schlepzig macht am kommenden Wochenende mit ersten Kahnfahrten den Anfang auf den Kanälen des Spreewaldes. 👓 Vollständige Meldung