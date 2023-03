30.03.2023 ( vor 1 Stunde )



Der britische König Charles III. hat sich in das Goldene Buch der Stadt Berlin eingetragen. Das bestätigte die Senatskanzlei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Eintragung fand im Hotel Adlon im Beisein der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) statt. Auch Charles' Frau Camilla sollte sich am Vormittag in das Goldene Buch eintragen. 👓 Vollständige Meldung