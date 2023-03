30.03.2023 ( vor 2 Stunden )

Durch die fortschreitende Alterung der Bevölkerung könnte die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Niedersachsen und Bremen bis zum Jahr 2055 zusammen auf rund 800.000 steigen. Das geht aus einer Berechnung des Statistischen Bundesamts hervor. Für Niedersachsen sei im Vergleich zum Jahr 2021 mit einem Plus von 38 Prozent und für Bremen mit einem Plus von 27 Prozent zu rechnen, teilte das Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden als Ergebnis der Pflegevorausberechnung mit. Ende 2021 waren 543.000 Menschen in Niedersachsen und 42.000 Menschen in Bremen auf Pflege angewiesen. 2055 sollen es in Niedersachsen 747.000 sein und in Bremen 53.000.