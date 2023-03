30.03.2023 ( vor 18 Stunden )

Die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin sind drei Wochen nach ihrem Start in der Endphase. Bei ihrem achten und vorletzten Treffen nahmen sich die Chef-Verhandler beider Parteien am Donnerstag die großen Themenkomplexe Mobilität und Klimaschutz sowie Bauen und Wohnen vor.