So wird das Osterwetter: Karsamstag startet neblig-trüb in Berlin und Brandenburg Wolkig, teils regnerisch, aber mild: Das Wetter bleibt an Ostern in Berlin und Brandenburg relativ freundlich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.

Tagesspiegel vor 7 Stunden - Deutschland





Der Triumph des Lichts: Bald brennen wieder die Osterfeuer Karsamstag treffen sich viele am Feuer - auch in Berlin und Brandenburg. Dieses Jahr drohen weder Waldbrände noch Corona. Zu beachten ist dennoch einiges.

Tagesspiegel vor 1 Tag - Deutschland





Wetter: Kalte und wolkige Tage in Berlin und Brandenburg erwartet Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwarten kalte und überwiegend bewölkte Tage. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, startet der Tag...

Berliner Morgenpost vor 4 Tagen - Deutschland



Wetter: Weiter spätwinterlich in Berlin und Brandenburg Spätwinterlich mit Schnee und Schneeregen startet die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Nach heiterem oder auch wolkigem Beginn zieht der Himmel am Montag...

Berliner Morgenpost vor 5 Tagen - Top





Milde Temperaturen am Freitag: Zunächst freundlich, später regnerisch in Berlin und Brandenburg Zum Wochenende hin startet der Freitag in Berlin und Brandenburg trocken. Im Laufe des Vormittags kommt Regen auf, der sich in der Region ausbreitet.

Tagesspiegel vor 1 Woche - Deutschland



Trotz höherer Preise: Campingplätze in Berlin und Brandenburg erwarten einen Rekord-Sommer Am ersten Aprilwochenende startet auf vielen Plätzen die Campingsaison. Bereits jetzt sind die Betreiber an etlichen Wochenenden ausgebucht. Und das, obwohl sie...

Tagesspiegel vor 1 Woche - Deutschland