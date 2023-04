12.04.2023 ( vor 12 Stunden )

Der Berliner Antisemitismus -Beauftragte Samuel Salzborn hat mit Blick auf die jüngste Palästinenser-Demonstration und angekündigte weitere Kundgebungen „offene Hetze“ gegen Juden in Deutschland beklagt. „Der antisemitische Hass auf israelfeindlichen Kundgebungen ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel, oft angelehnt an internationale Kampagnen“, sagte Salzborn am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der antisemitische Charakter der Versammlung am vergangenen Samstag in Berlin sei auf Basis der vorliegenden Informationen unzweifelhaft.