Landkreis Havelland: 86-Jährige wird von Zug erfasst und stirbt in Klinik Eine Seniorin ist in Premnitz (Landkreis Havelland) an einem Bahnübergang von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die 86 Jahre alte Frau...

Berliner Morgenpost vor 4 Tagen - Top





Region Hannover: Frau zieht sich bei Brand schwere Verbrennungen zu Eine 32 Jahre alte Frau hat sich bei einem Brand in einer Wohnung in Salzgitter schwere Verbrennungen an den Unterarmen zugezogen. Nach ersten Ermittlungen kam...

abendblatt.de vor 5 Tagen - Top