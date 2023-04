Brände: Feuer in Wohnhaus - Feuerwehr rettet 40 Menschen mit Leitern Etwa 40 Menschen hat die Feuerwehr am Freitagmorgen mit Leitern aus einem brennenden Wohnhaus in Berlin-Hellersdorf gerettet. Das gesamte Erdgeschoss des...

Berliner Morgenpost vor 18 Stunden - Top





Feuerwehreinsatz: Kellerbrand in Berliner Wohnhaus ausgebrochen In einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg ist ein Kellerbrand ausgebrochen. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher...

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Top