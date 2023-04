Hamburger SV: Walter trotz Pleite: „Wir haben alles in der eigenen Hand“

16.04.2023 ( vor 4 Stunden )



Trainer Tim Walter glaubt trotz der Niederlage in Kaiserslautern weiter fest an den Aufstieg des Hamburger SV und an ein erfolgreiches Derby gegen den FC St. Pauli. „Es ist noch ein langer Weg. Aber wir bleiben groß. Wir halten den Kopf oben, wir strecken die Brust raus, wir bleiben bei uns“, sagte der 47-Jährige am Samstagabend nach dem enttäuschenden 0:2 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern in einem Sky-Interview. „Wir haben alles in der eigenen Hand. Es liegt alles nur bei uns.“ 👓 Vollständige Meldung