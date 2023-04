TAG24 NEWS München Am Montag kann es gebietsweise richtig krachen. #Bayern #Wetter https://t.co/dVpzjoreeQ vor 3 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ Wetter: Ungemütlicher Wochenstart in Bayern: Gewitter am Montag None https://t.co/s8KJk13qdf vor 3 Stunden