Man City konnte zuletzt acht Pflichtspielsiege in Serie einfahren. Für Trainer Guardiola kein Grund zur Euphorie vor dem Königsklassen-Kracher gegen Bayern:...

Manchester City gegen Bayern München in der Champions League: Guardiola oder Tuchel – wer hat diesmal den besseren Plan? Erstmals trifft der FC Bayern auf seinen früheren Trainer Pep Guardiola – und der mit City auf seinen Fleisch gewordenen Albtraum Thomas Tuchel.

Tagesspiegel vor 1 Woche - Sport