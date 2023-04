Deep Fußball „Champions League: Große Aufgabe nach Fehler: "Vollstes Vertrauen" in Upamecano“ titelt Stern #ErlingHaaland… https://t.co/agizclGQ8c vor 13 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ Champions League: Große Aufgabe nach Fehler: «Vollstes Vertrauen» in Upamecano None https://t.co/9AqzVtZGR8 vor 15 Stunden