Polieieinsatz: Geiselnahme in Berlin: Täter drohte mit Selbsttötung Bei der Geiselnahme am Montagabend in Berlin soll einer der Täter mehrfach gedroht haben, sich zu erschießen. Als das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei...

Berliner Morgenpost vor 5 Stunden - Top Auch berichtet bei • n-tv.de



Kriminalität: Randale in Rigaer Straße - Polizei mit Feuerwerk beschossen Unbekannte haben in Berlin-Friedrichhain Polizisten mit Feuerwerk beschossen, mit Feuerlöscher besprüht und verletzt. An der Liebigstraße Ecke Rigaer Straße...

Berliner Morgenpost vor 2 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • abendblatt.de