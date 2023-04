25.04.2023 ( vor 7 Stunden )



Eine 45-Jährige ist beim Bergwandern in Marktschellenberg (Kreis Berchtesgadener Land) rund 90 Meter in den Tod gestürzt. Eine 45-Jährige ist beim Bergwandern in Marktschellenberg (Kreis Berchtesgadener Land) rund 90 Meter in den Tod gestürzt. 👓 Vollständige Meldung