In einem Rennen gegen die Zeit retten die Bundeswehr und andere westliche Streitkräfte viele Hundert Menschen aus dem Sudan. Wie geht es weiter? Ein UN-Experte...

Gewalt im Sudan: Bundeswehr schließt Evakuierungseinsatz im Sudan ab 600 Menschen hat die Bundeswehr in den vergangenen Tagen aus dem Sudan ausgeflogen. Am Dienstagabend landete eine weitere Maschine in Jordanien.

