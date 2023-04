27.04.2023 ( vor 3 Tagen )

Nach dem anonymen Schreiben von Lehrern zu rechtsextremen Vorfällen an einer Schule im Spree-Neiße-Kreis hat sich die SPD- Fraktion im Brandenburger Landtag alarmiert gezeigt. „Die Vorfälle zeigen uns, wie gefährlich es wird, wenn wir uns nicht von Anfang an geschlossen und konsequent rechtsextremen Gruppierungen entgegenstellen“, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Ludwig Scheetz, am Donnerstag. Die Berichte nannte er bestürzend.