Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Stunden



Über 500 Kinder gezeugt: Gericht in Niederlanden stoppt Samenspender 00:35 Ein Gericht in Den Haag hat einem Mann untersagt, Spermien zu spenden. Mit dieser Methode hatte der 41-Jährige in mindestens 550 Fällen Kinder gezeugt.