29.04.2023 ( vor 10 Stunden )

Der VfB Lübeck steht vor dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Freitagabend ihr Heimspiel in der Regionalliga Nord gegen den SC Weiche Flensburg mit 2:0 (1:0) und sind damit nur noch rechnerisch einholbar. Lübeck hat aktuell 67 Punkte auf dem Konto. Die zweite Mannschaft von Hannover 96 steht als einziger Aufstiegsrivale bei 55 Zählern.