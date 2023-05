„Ziemlich dezimiert“ - Den Bayern fehlen acht Stars beim so wichtigen Spiel in Bremen Das Verletzungspech beim FC Bayern hat in den vergangenen Wochen ordentlich zugeschlagen. In Josip Stanisic hat sich der nächste Münchner Profi verletzt und...

Focus Online vor 2 Tagen - Sport





"Kann jederzeit platzen": Tuchel glaubt weiter an Mané Sadio Mane blieb auch gegen Hertha BSC glücklos und absolvierte eine unauffällige Partie. Nach dem Spiel erklärt Thomas Tuchel, wo das Problem lag und spricht...

kicker vor 1 Woche - Sport