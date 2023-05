Landgericht Rostock: Urteil im Prozess wegen Bankautomatensprengungen erwartet Das Landgericht Rostock will am Freitag (13.30 Uhr) ein Urteil gegen drei Männer verkünden, die an Geldautomatensprengungen im Nordosten beteiligt gewesen sein...

abendblatt.de vor 22 Stunden - Deutschland