Man schüchtert das ein, was man nicht regieren kann: Opposition ist in der Türkei nicht gewünscht

Bei der Militärparade in Moskau sieht Alexander Lukaschenko nicht gut aus. Seit Tagen ist der belarussische Staatschef kaum noch in der Öffentlichkeit zu...

In Deutschland gibt es viele Arbeitnehmer, die nicht gern offen über ihr Gehalt sprechen. Dies kann jedoch dazu führen, dass man keine Vergleichsmöglichkeiten...

Mehr Erfolg mit Englisch: 57 Begriffe, mit denen Ihr nächster Business Lunch auch auf Englisch gelingt Die Tücke englischsprachiger Geschäftsessen: Man hat Hunger – aber die Bestellung kommt nicht über die Lippen. Was heißt „Meeresfrüchte“? Und was ist...

wiwo.de vor 2 Tagen - Leben