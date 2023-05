Kommunen: Wahlbeteiligung an Kommunalwahl bei 12,3 Prozent

Bürgerschaftswahl: Wahlbeteiligung in Bremen am Nachmittag schlechter als 2019 Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen haben am Sonntag zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale etwas weniger Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgegeben...

abendblatt.de vor 4 Stunden - Deutschland Tagesspiegel Auch berichtet bei • DiePresse.com