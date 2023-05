14.05.2023 ( vor 5 Stunden )

Der Hamburger SV hat wieder beste Chancen auf die direkte Erstliga-Rückkehr und zumindest den Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga praktisch sicher. Die Hamburger gewannen am Sonntag 5:1 (4:0) beim in der ersten Halbzeit desolaten Abstiegskandidaten Jahn Regensburg . Durch die Niederlage von Aufstiegsrivale 1. FC Heidenheim beim SC Paderborn sind die Aussichten des HSV auf Platz zwei wieder deutlich gestiegen.