Feiertag: Polizei appeliert vor Vatertag an Vernunft der Feiernden

Während so manch ein Bollerwagen schon fast in den Startlöchern steht, bereitet sich die niedersächsische Polizei mit Blick auf den bevorstehenden Feiertag erneut auf zahlreiche Einsätze vor. Um möglichen Unfällen, Aggressivität und anderen Ausfällen entgegenzuwirken, riefen die Einsatzkräfte und Krankenhäuser im Land die Feiernden bereits im Voraus zu Vernunft an Christi Himmelfahrt auf. „Wir appellieren an sie, sich rücksichtsvoll zu verhalten und auch bei ausgelassener Stimmung friedlich zu bleiben“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen, Sascha Göritz.