Krawallzwerg RT @SZ: Staatskrise in Ecuador: Angesichts einer drohenden Amtsenthebung löst Präsident Guillermo Lasso das Parlament auf und ruft zu Neuwa… vor 1 Stunde Александр Сташков RT @SZ: Staatskrise in Ecuador: Angesichts einer drohenden Amtsenthebung löst Präsident Guillermo Lasso das Parlament auf und ruft zu Neuwa… vor 2 Stunden vera RT @SZ: Staatskrise in Ecuador: Angesichts einer drohenden Amtsenthebung löst Präsident Guillermo Lasso das Parlament auf und ruft zu Neuwa… vor 2 Stunden Jeana Luft RT @SZ: Staatskrise in Ecuador: Angesichts einer drohenden Amtsenthebung löst Präsident Guillermo Lasso das Parlament auf und ruft zu Neuwa… vor 2 Stunden SZ Top-News Staatskrise in Ecuador: Angesichts einer drohenden Amtsenthebung löst Präsident Guillermo Lasso das Parlament auf u… https://t.co/uM1oWi2I5K vor 2 Stunden Süddeutsche Zeitung Staatskrise in Ecuador: Angesichts einer drohenden Amtsenthebung löst Präsident Guillermo Lasso das Parlament auf u… https://t.co/jENSwk65KB vor 2 Stunden