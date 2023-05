Fußball in Deutschland Am 18. Mai 2023 fand das große Finale des DFB-Pokals der Frauen statt. Wie sich der SC Freiburg und Wolfsburg schlu… https://t.co/Ak92aYrUDo vor 2 Stunden Fußball in Deutschland Am 18. Mai 2023 fand das große Finale des DFB-Pokals der Frauen statt. Wie sich der SC Freiburg und Wolfsburg schlu… https://t.co/VZfxc7KpRR vor 2 Stunden Eumel Lana RT @sportstudio: Wölfinnen schlagen Freiburg vor Rekordkulisse und sind Rekord-#Pokalsieger. #DFBPOKAL #wobscf https://t.co/suRahqRUYE vor 3 Stunden Ⓜ️ News.Media.ag 📯 "Unschlagbar! VfL Wolfsburg holt zum neunten Mal in Serie den DFB-Pokal der Frauen" https://t.co/LNpE94DUix… https://t.co/KCy5IPXsBg vor 7 Stunden Frankfurter Allgemeine Mit dem neunten Titelgewinn nacheinander bauen die Frauen des VfL Wolfsburg ihre imposante Serie aus. Im Finale des… https://t.co/yG6rQNDu5h vor 8 Stunden Louisa. 7x DFB Pokal Finale und 7x Wolfsburg gewinnen gesehen lmao vor 9 Stunden