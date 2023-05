Bürgerwehr RT @SvenDotNet: Gewaltausbruch bei Straßenblockaden: „Nach Angaben der Klimagruppe zielten die Blockaden bewusst darauf ab, den Urlaubsver… vor 1 Stunde 🌻 Pascal Striebel 😷🚲 🏳️‍🌈 RT @Halina_Waw: Wie wäre es, die „Spirale der Gewalt“ durch Tempo 30 innerorts zu durchbrechen? Tut doch Niemandem weh. https://t.co/uKAfY… vor 2 Stunden Halina Wawzyniak Wie wäre es, die „Spirale der Gewalt“ durch Tempo 30 innerorts zu durchbrechen? Tut doch Niemandem weh. https://t.co/uKAfYTlOui vor 2 Stunden Rosch Digital richtig so ab in Knast mit den Klimakaoten Gewaltausbruch bei Straßenblockaden: Autofahrer treten und schlagen Akt… https://t.co/7wZhWyFLrC vor 2 Stunden Rosch Digital Gewaltausbruch bei Straßenblockaden: Autofahrer treten und schlagen Aktivisten der „Letzten Generation“… https://t.co/bbqYYk8XsL vor 3 Stunden Man Glaubt Es Nicht! Autofahrer dürfen in Deutschland alles. https://t.co/7dGgEJTsDX vor 3 Stunden