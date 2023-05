Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: Die Last der Wolkenkratzer: Die Metropole New York sinkt jedes Jahr durchschnittlich um etwa ein bis zwei Millimeter, wie… vor 1 Tag BabsiNRW RT @Tagesspiegel: Die Last der Wolkenkratzer: Die Metropole New York sinkt jedes Jahr durchschnittlich um etwa ein bis zwei Millimeter, wie… vor 1 Tag Liese_Müller 📯 RT @Tagesspiegel: Die Last der Wolkenkratzer: Die Metropole New York sinkt jedes Jahr durchschnittlich um etwa ein bis zwei Millimeter, wie… vor 1 Tag Praxis M.Berger RT @Tagesspiegel: Die Last der Wolkenkratzer: Die Metropole New York sinkt jedes Jahr durchschnittlich um etwa ein bis zwei Millimeter, wie… vor 1 Tag Tagesspiegel Die Last der Wolkenkratzer: Die Metropole New York sinkt jedes Jahr durchschnittlich um etwa ein bis zwei Millimete… https://t.co/QY1AfOqwu0 vor 1 Tag