23.05.2023 ( vor 8 Stunden )

Nach drei Jahren ohne Meisterschaft wollen die Rostocker Robben wieder zum besten Beachsoccer-Team in Deutschland werden. Vor dem ersten von vier Spieltagen, der am Pfingstwochenende in München ausgetragen wird, stellt Spielertrainer Sven Körner klar: „Wir wollen Meister werden.“ Neben den Mecklenburgern zählt der 34-Jährige auch Titelverteidiger Beach Royals Düsseldorf und Real Münster zu den Topfavoriten.