24.05.2023 ( vor 6 Stunden )

An der Stichwahl für die türkische Präsidentschaft haben sich in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt ähnlich viele hier lebende Türken beteiligt wie im ersten Wahlgang. Das erklärte ein Sprecher des zuständigen türkischen Generalkonsulats Hannover am Mittwoch, dem letzten Tag der Stimmabgabe im Ausland. In den drei Bundesländern leben über 100.000 Wahlberechtigte. Sie können zwischen dem Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und dem Herausforderer wählen.