3. Liga komplett irre! - Osnabrück trifft zweimal in der Nachspielzeit und steigt auf In einem echten Herzschlagfinale in der 3. Liga steigt der VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga auf. Dabei treffen die Veilchen zweimal in der Nachspielzeit. Der...

Focus Online vor 10 Stunden - Sport