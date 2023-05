FOCUS online Irres Eigentor im Abstiegskampf!: Schalke holt zwei Tore auf und hofft plötzlich wieder https://t.co/CxDXFequUO vor 8 Stunden FOCUS online Abstiegskampf live!: Bochum führt, Schalke liegt schon nach 20 Minuten am Boden https://t.co/lNs3SngVap vor 9 Stunden FOCUS online Bundesliga-Konferenz live: Abstiegskampf pur! Schalke, Bochum und Stuttgart zittern - wer muss runter? https://t.co/I1oSRe6IYi vor 9 Stunden Hasan Ited RT @SkySportNews: Abstiegs-BLOG: Schalke-Fans machen Stimmung - Fanmarsch in Bochum 🤯 Die wichtigsten News zum Abstiegskampf 🚨👇 https://t.… vor 11 Stunden sportredakteure RT @SkySportNews: Abstiegs-BLOG: Schalke-Fans machen Stimmung - Fanmarsch in Bochum 🤯 Die wichtigsten News zum Abstiegskampf 🚨👇 https://t.… vor 11 Stunden Sky Sport News Abstiegs-BLOG: Schalke-Fans machen Stimmung - Fanmarsch in Bochum 🤯 Die wichtigsten News zum Abstiegskampf 🚨👇… https://t.co/Qgxs5Apnx0 vor 11 Stunden