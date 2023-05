Ron DeSantis will »die Linke in diesem Land zerstören« Er werde »die Woke-Ideologie auf dem Müllhaufen der Geschichte zurücklassen«: Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat in einem Interview drastische Worte über...

Spiegel vor 22 Stunden - Top





Grasmilben im Anmarsch: Effektive Tipps zur Bekämpfung der fiesen Gartenplage Die warmen Jahreszeiten brechen bald an - damit hat auch wieder die Grasmilbe Hochsaison. Da die kleinen Plagegeister auf Mensch und Tier übergehen könnte und...

CHIP Online vor 3 Tagen - Computer