In Mecklenburg-Vorpommern sind nur wenige Straßen und Plätze nach Frauen benannt. „Frauen machen 50 Prozent der Bevölkerung aus, aber nur sieben Prozent bei...

Bei einem Feuer in Brieselang (Haveland) ist ein Haus nach Polizeiangaben vollständig ausgebrannt. Die Bewohner hätten aber in der Nacht zum Dienstag...

Nach der starken Explosion in Putgarten auf Rügen mit Flächenbrand und Millionenschaden geht die Ursachensuche weiter. Gegenstände, die von einem Gutachter am...

Nach dem verlorenen WM-Finale und dem Gewinn der Silbermedaille tritt Deutschlands Eishockey-Nationalteam mit unterschiedlichen Flügen früh am Pfingstmontag...

Aus Seenot gerettet: Hilfsorganisation bringt fast 600 Flüchtlinge nach Sizilien Aus einem überfüllten Schiff in Seenot rettet die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ fast 600 geflüchtete Menschen, auch Kinder. Sie werden in Bari an...

Tagesspiegel vor 4 Tagen - Deutschland