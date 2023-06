31.05.2023 ( vor 14 Stunden )



Nach der Kritik von Grünen-Politikern am Wahlverhalten von Nach der Kritik von Grünen-Politikern am Wahlverhalten von Türken in Deutschland fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein Umdenken bei der doppelten Staatsbürgerschaft 👓 Vollständige Meldung